Da un giovane ingegnere “visionario”, nasce in Sardegna “Il Cammino 100 Torri”. 1284 chilometri, 105 torri, 88 comuni e 450 chilometri di spiagge, per un totale di 60 giorni di cammino. Lo racconta, a “Dieci passi nella storia” in onda alle 13 di venerdì 1 novembre, Tiziana Iannarelli, che ha colto la scommessa di Nicola Melis e dei suoi amici, tutti giovani ingegneri, che hanno trasformato una giornata di noia in spiaggia e una semplice passeggiata, in un cammino nel quale iniziare a scoprire la propria terra. Ragazzi che improvvisamente iniziano a vivere il camminare, la lentezza, a guardare le torri, le spiagge, le rientranze, le dune, le chiese, i fari, i luoghi inaccessibili di una Sardegna a tratti incontaminata. Un percorso scenico che percorrono senza non mille difficoltà iniziali, che mappano, che segnano, che condividono. E così nascono una associazione, un sito internet, una mappa, una scommessa per innamorarsi della Sardegna, a passo lento. Il cammino percorre il periplo dell’isola e si allontana al massimo 2km dalla costa. Ad oggi lo hanno percorso 120 persone. Tra i primi a percorrerlo tutto, Ruggero Loi, intervistato da Tiziana Iannarelli. Ha raccontato delle difficoltà della scoperta, del progettare la giornata in itinere, del portare dietro tutto il necessario e di quanto oggi, dopo un anno da quel primo esperimento, tutto il percorso sia più agevole, mappato e pronto per accogliere i camminatori. Una scommessa sulla quale punta anche il Fai Sardegna, la cui Presidente, Monica Scanu, si è detta pronta ed entusiasta. Una scommessa che Rai RadioLive ha raccolto e ha voluto testimoniare. “10 passi nella storia” si può ascoltare al link www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo. (