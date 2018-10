“Uomini e donne”, ci sono delle new entry

Nuova esperienza televisiva per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez: dopo essersi messi in mostra a Temptation Island Vip, i due sono diventati i nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Chi segue il dating show di Canale ricorderà bene che per Andrea non si tratta di una novità assoluta: Cerioli è già stato tronista, ma il suo percorso si era concluso senza scelta. Solo dopo la corteggiatrice Valentina Rapisarda lo aveva raggiunto nella sua città a Bologna e lì avevano intrapreso una convivenza durata quasi due anni. Il loro rapporto poi è naufragato: questa potrebbe essere per il giovane l’occasione giusta.

Anche Ivan Gonzalez conoce il meccanismo del programma avendo preso parte alla versione spagnola di Uomini e Donne: il giovane modello ha dichiarato di voler trovare la donna di cui innamorarsi, avendo portato il suo ‘cuore’ in Italia. L’esperienza di Gonzalez a Temptation lo aveva visto avvicinarsi non poco a Valeria Marini: la show-girl sarà al suo fianco anche durante questa esperienza in qualità di consigliera speciale, o per usare le sue parole ‘consigliera stellare’.

Per entrambi è stato pensato un regolamento ad hoc: Ivan e Andrea dovranno scegliere la massimo entro febbraio e si troveranno a dividere il trono con Teresa Langella, mentre Luigi e Lorenzo faranno un altro tipo di percorso. La scelta, che avverrà dopo che entrambi potranno passare con le corteggiatrici giunte alla fine una notte e un giorno in una villa, avverrà durante una festa organizzata dalla Marini stessa. Saranno un nuovo modo di vivere il programma: nessuno dei due potrà dilungarsi, ma l’unico obiettivo sarà individuare da subito la donna giusta.

Non mancheranno di certo le scintille: le anticipazioni ufficiali ci dicono già che non sono mancate le discussioni da subito tra Ivan e Andrea: Cerioli ha chiesto subito alle ragazze di indirizzarsi verso uno di loro, richiesta che non è andata giù allo spagnolo. Andrea pare avere le idee chiare: “Questa è la seconda volta per me. La prima volta non è andata come speravo. Questa voglio sia quella giusta. Avevo perso da poco la persona più importante della mia vita, mia mamma. Il mio cuore era occupato da un dolore troppo grande”. Poi ha aggiunto: “Oggi ho 29 anni e so bene quello che voglio. Voglio diventare padre, stringere mio figlio ed esserci per lui. Ho voglia di costruire e mettermi in gioco, ho bisogno di fidarmi. Voglio fare un percorso onesto e una scelta onesta. Ho voglia di innamorarmi”.

Anche Ivan ha dichiarato apertamente le su intenzioni: “Voglio innamorarmi del cuore di una ragazza. Quando mi innamoro mi lascio andare completamente. Ho portato sempre l’Italia nel cuore e spero che mi aiuti a trovare la ragazza giusta per me”. Chissà che per i due ex tentatori non si aprano le porte dell’amore: e già ci si domanda se Alessandra Sgolastra, con cui Andrea aveva trovato grande intesa durante il reality, arriverà per conquistare il bel Cerioli.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it