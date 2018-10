“Gf Vip”, il segreto di Lory Del Santo: “Chi mi ha chiamato quella notte a Hiroshima”

Abbandonata in una stanza d’albergo a Hiroshima dal suo ragazzo dell’epoca Eric Clapton sembrava essere una serata finita per Lory Del Santo ma dietro questa triste storia è successo l’impensabile. Il tutto è iniziato una sera, quella della famosa cena di gruppo, che comprendeva i musicisti e i collaboratori del tour di Clapton. Lory, però, non era stata invitata ed è venuta a conoscenza di questa cena solo in un secondo momento. Verso le 22:00, come racconta lei agli altri inquilini del Grande Fratello Vip, sdraiata sul letto nella sua camera d’albergo, riceve una chiamata che ha stupito tutti. La Del Santo era sicura che fosse il concierge ma, in realtà, era George Harrison. Al telefono, sapendo che la showgirl fosse in camera a non fare nulla, il musicista ha colto la palla al balzo e ha invitato fuori la Del Santo. La showgirl non ha raccontato nient’altro e si è lasciata scappare un “La serata è proseguita bene”.

Liberoquotidiano.it