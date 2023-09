Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, nuova foto del film

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è tra i film più attesi dei prossimi mesi. Empire Magazine ha condiviso un nuovo scatto della pellicola con protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth nei panni di Lucy Gray Baird e Coriolanus Snow.

Grande curiosità per la pellicola tratta dal romanzo Ballata dell’usignolo e del serpente della scrittrice statunitense Suzanne Collins, dietro la macchina da presa Francis Lawrence, regista di ben tre titoli della saga con protagonista Jennifer Lawrence: Hunger Games: La ragazza di fuoco, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 e il conclusivo Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2.

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente arriverà nelle sale cinematografiche italiane questo autunno, più precisamente a novembre. In attesa dell’uscita, Empire Magazine ha condiviso uno scatto inedito del film. Il regista ha rivelato che la protagonista sarà l’opposto di Katniss Everdeen, il personaggio interpretato da Jennifer Lawrence: “Lei sa come coinvolgere la folla e manipolare le persone”.

La pellicola porterà il pubblico molti anni prima di quanto raccontato nella saga sbarcata al cinema circa dieci anni fa mostrando un giovane Snow e il suo ruolo da mentore di Lucy Grey Baird, ragazza tributo del Distretto 12.

La sinossi ufficiale recita: “Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente”.

Hunger Games è tra le saghe cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni con un incasso globale di circa tre milioni di dollari. Tra i riconoscimenti una nomination ai Golden Globe per la Miglior canzone originale e una vittoria su due candidature ai Grammy Awards.