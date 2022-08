The Kardashians, dal 22 settembre la seconda stagione

I nuovi episodi della serie dedicata alla celebre famiglia di influencer americane saranno disponibili ogni giovedì su Disney+, visibili anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Arriva il 22 settembre, su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, la seconda stagione di The Kardashians, la serie originale che proporrà nuovi episodi ogni giovedì. Potete vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.

THE KARDASHIANS 2, LA TRAMA

Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita, fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo.

SHOWRUNNER E PRODUTTORI

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.