L’Immensità, il trailer del film di Emanuele Crialese con Penélope Cruz

La pellicola L’immensità sarà presentata in concorso al Festival di Venezia, in partenza mercoledì 31 agosto

Penélope Cruz è la protagonista del film L’immensità diretto da Emanuele Crialese e presentato in concorso in anteprima mondiale alla settantanovesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (SCOPRI LO SPECIALE).

Al via mercoledì 31 agosto l’atteso appuntamento con la kermesse cinematografica che ogni anno ospita alcune delle più grandi star di Hollywood. Tra le attrici attese anche Penélope Cruz, premiata nel 2021 con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per Madres paralelas di Pedro Almodóvar.

In attesa della proiezione del film, Warner Bros. Italia ha distribuito il trailer de L’Immensità, diretto dall’acclamato Emanuele Crialese, tra le sue opere Nuovomondo e Terraferma.

Il video ha offerto un primo sguardo sulla pellicola mostrandone i protagonisti e l’ambientazione.

Parallelamente, Warner Bros. Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale del film, questo l’incipit: “Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi.”.

Il testo poi riporta: “A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia”.