Temptation Island, Natascia sgancia la bomba: Alessio ha un’altra?

Erano riusciti a superare la prova delle tentazioni, ma a quanto pare i problemi fra i due sono tornati: perché si sono lasciati

Perché Alessio e Natascia dopo Temptation Island si sono lasciati? Oggi c’è un motivo, sebbene sia stato rivelato solo dalla Zagato e non si conosce ancora l’altra campana. Prima di dare tutto per certo, infatti, è sempre meglio ascoltare entrambe le versioni della storia, ma se Natascia ha scritto ciò che ha scritto avrà avuto di sicuro i suoi motivi. I due si sono presentati nel villaggio di Temptation Island con dei problemi da risolvere non indifferenti. Fra loro non c’erano dubbi sui sentimenti che provavano l’uno per l’altra, infatti non li hanno mai messi in discussioni. Ciò che non andava tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni era altro, per esempio lei si sentiva sempre giudicata come persona dal suo partner.

Non sono riusciti a sfruttare al meglio Temptation Island, questo è poco ma sicuro. La stessa Natascia durante il falò di confronto finale ha riconosciuto che tra loro non era cambiato niente. Lei si è divertita e si è avvicinata a un tentatore, sebbene sembrasse solo amicizia fra loro. Alessio invece non ha interagito molto con le tentatrici, o almeno la produzione non ha ritenuto rilevanti ai fini del programma le sue interazioni. Filippo Bisciglia non ha mai avuto video di Alessio per Natascia ai falò; ad Alessio invece sono arrivati e ne ha sempre sofferto molto.

Nella coppia sembrava proprio Alessio quello più innamorato, ma adesso, a sorpresa, pare che sia stato lui a voltare pagina. In pochi forse avrebbero scommesso che una volta usciti dal programma Alessio avrebbe lasciato Natascia per un’altra donna, invece è ciò che ha sostenuto Natascia sui social. Ieri la giovane ha risposto alle domande dei fan su Instagram e quando le hanno domandato il motivo della rottura lei ha risposto così: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!”.

Natascia ha sganciato una vera e propria bomba: Alessio Tanoni sta con un’altra ragazza? Questo è ciò che ha sostenuto lei. Evidentemente le sono giunte voci oppure ha visto con i suoi occhi che il suo ormai ex si è avvicinato a un’altra. Lei sta soffrendo molto per questa situazione, non ha nascosto di avere l’autostima a terra in questo momento:

“In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!”

