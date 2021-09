Pomeriggio 5, parla Barbara d’Urso: “Via gli opinionisti: perché e le novità”

La conduttrice campana svela il nuovo volto del talk pomeridiano di Canale Cinque: cosa e come cambia

Lunedì 6 settembre si avvicina: trattasi della data in cui decollerà la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, il talk condotto da Barbara d’Urso che compie 13 anni. La presentatrice campana, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato quali saranno le novità che si vedranno lungo la stagione 2021/2022. Non poche, visto che il programma subirà una rivoluzione imposta dai vertici Mediaset, che sono convinti che all’epoca del Covid l’infotainment visto fino ad ora non funzioni più. Meglio un’informazione più ‘pura’, con meno gossip e meno opinionisti ‘naif’. La d’Urso, nella chiacchierata con il magazine, ha confermato quanto anticipato da Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti, svelando diversi dettagli.

Barbara racconta che ci sarà una nuova grafica, che lo studio sarà in parte modificato con un tono ancor più moderno rispetto al passato. Ci sarà anche una nuova sigla e il programma “sarà più aperto alla realtà e all’informazione”. “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti“, assicura la conduttrice partenopea. Gli ospiti non mancheranno, sia in studio, sia in collegamento. Avranno il compito di commentare con la d’Urso la cronaca, “prevalentemente attualità”. Nel corso della prima parte del talk, invece, ci saranno i collegamenti con gli inviati, come nelle precedenti edizioni.

Insomma, del gossip e della nutrita schiera di opinionisti ‘rosa’ che si è vista in questi anni nei salotti ‘d’ursiani’ non dovrebbe esserci più traccia. Capitolo altri progetti con Mediaset: Barbara si è vista levare Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Al momento l’unico show tra le sue mani è appunto Pomeriggio Cinque. Si è sussurrato di un suo presunto impegno per un programma top secret in prima serata. Cosa c’è di vero? C’è una trattativa con Mediaset su tal punto?

“Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5, è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ma al momento non posso dire di più”, spiega la conduttrice che dice e non dice. Di recente si è mormorato che potesse essere una delle candidate a prendere la guida del reality La Talpa, ma Dagospia ha smentito la questione. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, previa consultazione di fonti Mediaset, ha sostenuto che la d’Urso non è nella rosa delle possibili scelte del Biscione per lo show che fu di Paola Perego.

