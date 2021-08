Melissa Satta torna in tv e approda ufficialmente su Sky: dove la vedremo

La modella sarda inizia una nuova avventura sul piccolo schermo: ufficializzato l’approdo a Sky

Doppio colpo per Sky che ha chiuso due contratti di peso: i nuovi volti della stagione televisiva 2021/2022 che approdano sulla tv satellitare sono Melissa Satta e Antonio Conte. Per l’ex allenatore dell’Inter, della Juventus, del Chelsea e della Nazionale c’è un posto per raccontare la Champions League e il calcio internazionale su Sky Sport. Il pugliese sarà quindi chiamato a commentare, oltre che le sfide della coppa delle ‘grandi orecchie, anche i match della Ligue 1, della Premier League e della Bundesliga. La modella sarda invece si accomoderà come presenza fissa a ‘Sky Calcio Club’, condotto da Fabio Caressa.

Caressa ha subito accolto in modo caloroso la Satta, pubblicando tra le sue Stories Instagram un simpatico video proprio con la conduttrice. “Avete capito che ha acquistato il Club? Ciao invidiosi”, ha scherzato il telecronista, mentre Melissa è sbucata alle sue spalle. Per la 35enne, dunque, ancora sport e ancora calcio, dopo che è stata per anni uno dei volti di Tiki Taka, programma Mediaset condotto prima dal giornalista Pier Luigi Pardo, poi dal presentatore Piero Chiambretti.

Melissa è inoltre stata sposata con il calciatore ex Milan Kevin Prince Boateng. Insomma, il profumo dell’erba del rettangolo verde è roba che ha masticato a lungo, sia professionalmente sia tra le mura domestiche.

A proposito della relazione con Boateng, Melissa, dopo aver riallacciato i fili del matrimonio, li ha persi nuovamente nei mesi scorsi. Il ritorno in love non ha dato i frutti sperati ed è arrivata la rottura definitiva. Oggi il suo cuore è tornato a battere per l’imprenditore Mattia Rivetti.

La frequentazione con l’uomo d’affari va avanti da diversi mesi. Il gossip ha più volte sorpreso la coppia in atteggiamenti inequivocabili: baci affettuosi e abbracci. Melissa però, fino a pochi giorni fa, ha preferito mantenere un profilo basso, senza ufficializzare il legame. Poi, lo scorso 11 agosto, mentre era in vacanza a Saint Tropez proprio con Rivetti, ha deciso di confermare la love story in corso, pubblicando la prima foto di coppia con il suo nuovo compagno.

I ben informati dicono sostengono addirittura che la convivenza potrebbe arrivare a breve.

Gossipetv.com