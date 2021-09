Ballando con le stelle, Albano concorrente: il cantante torna da Milly

Se ne è parlato a lungo, oggi le indiscrezioni hanno trovato conferma: il cantante ci sarà nella prossima edizione

Albano concorrente a Ballando con le stelle 2021, è giunta la conferma. Se ne è parlato molto nel corso dell’estate e oggi pare sia ormai certo. L’indiscrezione era rimbalzata ovunque, l’ufficialità non è ancora arrivata ma dall’ambiente è comunque giunta voce della certezza della sua presenza. E così Albano tornerà alla corte di Milly Carlucci, dopo aver partecipato ad altri suoi programmi. A confermare l’indiscrezione è stato Tv Blog, che si è detto certo della presenza di Albano nel cast di Ballando con le stelle. Non sarà un ospite, come altre volte nel corso dei lunghi anni del programma, ma scenderà in pista in tutte le puntate. A meno che non venga eliminato prima, è chiaro.

Milly Carlucci e Albano hanno stretto un bel sodalizio lavorativo nel corso degli anni. Oltre ad averlo ospitato come ballerino per una notte, insieme a Romina Power, Milly ha scelto il cantante di Cellino San Marco anche per Il Cantante Mascherato. In quella occasione Albano si nascondeva sotto la maschera del Leone, poi è tornato sulle reti Rai da protagonista come coach di The Voice Senior di Antonella Clerici, insieme alla figlia Jasmine. Adesso si metterà in gioco da solo a suon di tango, valzer e cha cha cha.

Albano è di sicuro un personaggio che attira una buona fetta di pubblico, quella più affezionata a lui. La sua presenza sembra ormai certa, anche il settimanale Di Più Tv ha confermato la presenza del cantante nel cast di Ballando con le stelle 2021, mettendo la sua foto in copertina insieme a Milly Carlucci. Il nome del cantante va ad aggiungersi a una lista che si fa lunga e interessante. Al momento i candidati concorrenti sono Morgan, Sabina Guzzanti, Mietta, Valeria Fabrizi e Rossella Fiammingo.

Tutti nomi in attesa di essere ufficializzati, è chiaro, ma la presenza di Carrisi pare certissima. Dopo averne sentito parlare a lungo sembra fatta per Albano a Ballando con le stelle 2021. L’appuntamento con Milly Carlucci, per scoprire come se la caverà il cantante nelle coreografie, è per sabato 16 ottobre. A confermare la data di partenza è stato uno dei volti storici della trasmissione.

