Lady Gaga e Ariana Grande (con la mascherina) regine assolute dei Vma

La coppia di star ha incendiato il palco con la versione live di “Rain on Me”

Nemmeno l’emergenza sanitaria è riuscita a fermare i Video Music Awards 2020. Lady Gaga e Ariana Grande erano la coppia più attesa dello show e sul palco non hanno deluso le aspettative. Le due, per la loro primissima volta live di “Rain on Me”, si sono presentate sul palco indossando la mascherina e via social hanno invitato i fan presenti a fare altrettanto.

Per rispettare le distanze e tutelare la salute di tutti parte della cerimonia, presentata dall’attrice e cantante Keke Palmer, ha avuto luogo al Barclays Center di Brooklyn, mentre alcune esibizioni si sono svolte all’aperto.

Oltre al coronavirus, l’altro grande tema dei Video Music Awards è stata la questione razziale. La cerimonia si è infatti aperta con un video-tributo all’attore Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther scomparso a soli 43 anni per un tumore al colon.

