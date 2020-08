Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ironizza sul suo peso: ‘Non entro più nell’obbiettivo’

Lorenzo Biagiarelli ha voluto fare un po’ di ironia sul suo peso ammettendo di “non entrare più nell’obbiettivo” della macchina fotografica. Lo chef, noto agli amanti della cronaca rosa soprattutto per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, negli ultimi tempi ha messo su qualche chiletto, ma la cosa non sembra essere per lui un grande cruccio, visto che ci scherza su senza problemi. Lo ha fatto sul social pubblicando un vecchio scatto in cui appare proprio con la giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’. Accanto all’immagine condivisa su Instagram ha scritto: “Un anno fa questa era la nostra foto di ritorno dalla Cina. Ne scatteremmo pure una uguale per il ritorno dall’Italia ma io, oggettivamente, non entro più nell’obbiettivo”.

Poi Lorenzo, 30 anni, ha dato appuntamento ai follower ad un evento rivolto agli amanti dei viaggi che si svolge in queste ore a Rimini. “Con noi ci saranno Moreno Cedroni ovvero il mio compatriota stellato e Luca Iaccarinoto, responsabile ‘food’ della casa editrice (Lonley Planet, ndr) e che magari mi farà scrivere una guida intitolata ‘Grassi fantastici e dove trovarli’. Al momento sono uno dei massimi esperti sul campo”, ha aggiunto scherzando sempre sui chili messi su.

Solo l’altro giorno Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip, aveva lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli tirando in balla proprio la forma fisica un po’ appesantita del suo compagno. Rispondendo ad una critica della giornalista riguardo la sua gestione della positività al Coronavirus, aveva paragonato Lorenzo ad un ‘orso’ (in inglese ‘bear’). “Sono felice che tra una ‘magnata’ e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato ‘bear’ lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”, aveva detto Federico Lauri.

Gossip