Eleonora Rocchini e Nunzio allo scoperto: il parere di Giulia De Lellis

Eleonora Rocchini e Nunzio escono allo scoperto dopo settimane di polemiche infuocate. E a benedire l’unione arriva pure Giulia De Lellis, altro volto noto sbocciato nell’universo di Uomini e Donne. La storia della toscana è piuttosto intricata: mesi fa si conclude la sua relazione con l’ex tronista Oscar Branzani. Qualche settimana dopo scoppia il finimondo: emerge che Eleonora ha avuto un flirt con Nunzio, appunto, ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila. Quest’ultima con la Rocchini aveva un rapporto strettissimo, poi rottosi tra una miriade di frecciate al veleno. In estate sembrava poi che si fosse verificato un altro colpo di scena: il ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora – mai confermato pubblicamente dai diretti interessati. Infine l’ultimo tassello, dipanatosi nelle scorse ore: il ritorno di fiamma si c’è stato, ma tra la toscana e Nunzio (e non Oscar) che per la prima volta, nelle scorse ore, si sono ritratti sui social innamorati e affiatati.

“Sì, sei decisamente felice. E questo è quello che conta”. Così Giulia De Lellis ha commentato su Instagram il gesto della Rocchini di ritrarsi con Nunzio. Quest’ultima ha accolto le parole dell’influencer romana con gioia augurandosi che anche lei possa trovare presto la felicità nell’amore. L’ex di Damante – ormai la storia è giunta al capolinea con il deejay veronese – ed Eleonora si conoscono molto bene in quanto il loro percorso a Uomini e Donne è avvenuto nel medesimo periodo. Era infatti il 2016 quando le due corteggiarono Damante e Branzani. I loro cammini nel programma di Maria De Filippi si conclusero nello stesso giorno. Il resto è noto: entrambe le love story, dopo mille peripezie, sono naufragate in seguito.

Dopo che Eleonora ha deciso di mostrarsi alla luce del sole con Nunzio, Oscar e Dalila hanno preferito mantenere il silenzio. Solo pochi giorni fa i due ex si erano pizzicati nuovamente. Per quel che invece riguarda la De Lellis è ormai certa la separazione da Damante. I due erano tornati assieme prima del lockdown ma la relazione non ha resistito al post quarantena.

