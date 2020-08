Angela Lansbury oggi, La signora in giallo ha 94 anni: eccola con mascherina e occhiali a Malibu

Angela Lansbury resta una delle attrici più amate. Non sorprende, dunque, che una sua foto recente circolata sui social sia stata accolta con commenti carichi di entusiasmo. L’attrice, che a ottobre festeggerà i 95 anni, attualmente si troverebbe a Malibu. Occhiali scuri e mascherina posizionata sotto il mento per poter mangiare, sfodera un sorriso che rassicura i fan.

Angela Lansbury resta una delle attrici più amate di tutti i tempi. Negli anni ’70 è entrata nell’immaginario dei più piccoli con il personaggio dell’aspirante strega Eglantine Price, nel film Pomi d’ottone e manici di scopa. Il personaggio che l’ha consacrata, tuttavia, è quello di Jessica Fletcher, scrittrice con l’animo della detective protagonista della serie La signora in giallo. Classe 1925, il 16 ottobre festeggerà i 95 anni. In queste ore, è circolata sui social una foto che sarebbe stata scattata proprio questo mese.

Angela Lansbury oggi

L’attrice, che nel corso della sua lunga e brillante carriera televisiva, cinematografica e teatrale ha collezionato tantissimi premi, è apparsa in uno scatto pubblicato dal profilo Twitter Dame Angela Lansbury News. La foto, che secondo quanto riportato sarebbe stata scattata proprio questo mese a Malibu, ritrae Angela Lansbury sorridente come sempre mentre è seduta ad un tavolo. Indossa grandi occhiali scuri. La mascherina è spostata, posizionata sotto il mento per poter mangiare. Inutile dire, che la foto è stata accolta da una valanga di commenti carichi di entusiasmo.

Nonostante la serie La signora in giallo sia terminata nel 1996, dunque ben ventiquattro anni fa, l’affetto per Angela Lansbury non si è mai affievolito. L’attrice, che nel 2018 ha partecipato al film Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall, continua a essere amata da grandi e piccini. Non sorprende, dunque, l’entusiasmo con cui la foto è stata accolta. Tra i commenti si legge: “Amo Angela Lansbury e ha ancora un aspetto incredibile, potrei stare a guardare i vecchi episodi de La signora in giallo per ore”; “È bellissima, proprio ieri mi chiedevo dove stesse trascorrendo questo periodo di pandemia”; “Sono proprio felice che stia bene e che sia al sicuro in questi strani tempi, le faccio i miei migliori auguri”.

