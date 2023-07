Depp contro Heard, il trailer e cosa sapere della docuserie di Netflix sul processo

Il 16 agosto arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Depp contro Heard, la docuserie in tre parti sul processo che ha coinvolto la superstar hollywoodiana Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La documentarista Emma Cooper ha ricostruito la battaglia in tribunale per diffamazione, dalla quale sono emersi anche i temi degli abusi e della dipendenza da alcol, subito diventata un caso mediatico che ha rivoluzionato il mondo dei social media, influenzando la percezione dell’opinione pubblica e manipolando la verità.

LA TRAMA

Ogni episodio sul processo tra Depp e Heard raggruppa duecento ore di filmati trasmessi in diretta streaming e visti da milioni di persone su YouTube e su TikTok. Opinionisti e investigatori improvvisati hanno contribuito all’analisi dell’evento. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, “Depp contro Heard è una serie in tre parti che esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l’attenzione del mondo, diventato il primo processo al mondo tramite TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze affiancate, la serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che svolge nella nostra società moderna.”