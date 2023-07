Barbie travolge i botteghini anche in Italia con 16,7 milioni di euro di incassi

Secondo quanto riportato da Variety nei giorni scorsi, Barbie si è affermato come il miglior debutto di sempre per una regista, record precedentemente detenuto da Patty Jenkins con Wonder Woman. Nonostante il raggiungimento di tale risultato, il film di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, sembra non voler arretrare neanche di un passo: secondo gli ultimi dati Cinetel, il film sull’iconica bambola della Mattel ha travolto i botteghini italiani, arrivando a quota 16,7 milioni di euro di incassi. Così facendo, Barbie diventa il terzo film più visto del 2023, superando Avatar – La via dell’acqua e Super Mario Bros – Il film.

IL SUCCESSO AL BOTTEGHINO

Barbie prosegue la sua corsa inarrestabile verso un successo sempre più grande: il film, ogni giorno che passa, sta conquistando tutti i cinema del mondo con le sue tinte rosa. Se nell’ultimo weekend, la pellicola ha registrato un totale di 1,3 milioni di euro solo nel nostro Paese, è facile immaginare come a livello globale l’incasso del film abbia superato i 750 milioni di dollari. Ed è proprio nel weekend dei cinema italiani, precisamente nella giornata di sabato, che Barbie ha compiuto uno scarto netto nei confronti di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, rimasto dunque al secondo posto con 164mila euro (per un totale di 3,8 milioni). Con questo risultato Barbie è, attualmente, il terzo miglior incasso della stagione dopo Avatar – La via dell’acqua di James Cameron (per un totale di 44,7 milioni) e Super Mario Bros – Il film (che aveva invece totalizzato un incasso di 20,3 milioni). Barbie, che sta riscuotendo sempre più consensi, negli Stati Uniti sta viaggiando verso i 300 milioni di dollari d’incasso.

BARBIE NON È SOLO UN SUCCESSO AL BOTTEGHINO, MA ANCHE IL FENOMENO DEL MOMENTO

Barbie è già destinato a segnare la storia del cinema, e non solo per la sua imponente campagna di marketing a tinte rosa o per il suo enorme successo al botteghino. Il film, oltre ad aver battuto e scardinato numerosi record, sta infatti decisamente segnando la moda ed i trend dell’estate 2023. Tutto, dalle scelte degli abiti fino alle feste a tema, si è ormai colorato di rosa: la stessa Selena Gomez, vestita e truccata proprio di rosa, in occasione del suo 31esimo compleanno ha organizzato una speciale proiezione privata del film Barbie. Ma non è l’unica star ad aver seguito la moda del momento: anche John Legend e Chrissy Teigen, vestiti da Barbie e Ken, hanno trascorso una vacanza insieme ai figli nella “casa di Barbie” a Malibu, ovvero una proprietà che imita gli scenari del film con Ryan Gosling e Margot Robbie. Il film Barbie, nonché primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di bambole della Mattel, non sta allora solo conquistando i cinema di tutto il mondo ma si sta anche indubbiamente affermando come fenomeno del momento.