Notte della Taranta, Stromae sarà il super ospite dell’edizione 2022

La presenza del cantante belga al concertone finale del 27 agosto a Melpignano (Lecce) è stata annunciata sabato 30 luglio in conferenza stampa

Riabbracciare il pubblico in presenza piena dopo gli anni della pandemia sarà già emozionante. Se poi si aggiunge il ricco cartellone e un super ospite internazionale straordinario, la 25esima edizione de “La Notte della Taranta” che si svolgerà a Melpignano (Lecce) con concertone finale previsto per il 27 agosto è davvero un evento di quelli da aspettare con trepidazione. Nella conferenza stampa di sabato 30 luglio, infatti, l’organizzazione ha rivelato il nome della guest star di quest’anno: Stromae.

LE PAROLE DI DARDUST

Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il maestro concertatore Dardust. “Ho pensato sin dall’inizio che Stromae fosse il testimonial perfetto per questo venticinquesimo anniversario della Notte della Taranta – ha spiegato Dardust – Stromae si è imposto nella scena musicale mondiale facendo un lavoro di contaminazione stilistico senza precedenti unendo tradizione e contemporaneità e mondi musicali lontanissimi tra loro, sostenendo che il multiculturalismo è un tesoro da preservare e diffondere. Quello che regaleremo al pubblico della Notte della Taranta è l’essenza stessa del rito che torna a celebrarsi in piazza, abbracciando la galassia del pubblico, una moltitudine di storie che commuove”.

LE PAROLE DI EMILIANO

“La Notte della Taranta – ha evidenziato Emiliano – è un evento internazionale fortemente legato alle nostre tradizioni. Ogni volta si scende in un’arena, molto complessa e affascinante insieme. Grazie a Dardust per essere con noi e soprattutto per avere ottenuto la disponibilità di Stromae che sembra quasi incarnare l’identità pugliese più antica”. Il concertone sarà trasmesso su Rai 1 giovedì 1 settembre alle 23.15. La Notte della Taranta è un progetto della Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia, Grecìa salentina e Pugliapromozione.