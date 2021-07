“Va’ sentiero. L’Italia a piedi”: Lunedì 2 agosto alle 21.40 su laF (Sky 135) in prima tv assoluta

Arriva in Valle d’Aosta e in Piemonte “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi”, produzione originale laF realizzata da Ascent Film, che racconta il viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo gli oltre 7.000 km del Sentiero Italia: il quarto e ultimo episodio estivo va in onda lunedì 2 agosto alle ore 21.40 in prima tv su laF (Sky 135), prima di tornare a settembre con nuovi episodi. Il team, sempre più affiatato, lascia il territorio lombardo ed entra prima in Piemonte e poi in Valle d’Aosta negli aspri territori delle Alpi Occidentali, culla dell’alpinismo e sulle cui pareti si sono avvicendati i più grandi alpinisti – Bonatti, Gervasutti,Messner, Cassin – in un continuo confronto tra uomo e natura. Nonostante la loro maestosità, questi territori, tra i più selvaggi d’Europa, hanno un delicato equilibrio e hanno subìto e continuano a subire fortemente gli effetti nocivi dell’attività dell’uomo, dagli impianti sciistici sempre più preponderanti allo scioglimento dei ghiacciai, causa di problemi di approvvigionamento idrico, sia in altura che in pianura, e di stabilità delle stesse montagne. In questo scenario, il team incontra Stefano Brambilla, giornalista del Touring Club Italiano e naturalista, che li accoglie in prossimità di Courmayeur, di fronte al massiccio del Monte Bianco, e propone una riflessione sugli effetti più disastrosi che la mano dell’uomo sta creando. Tra i contributi, anche quelli di Teresio Valsesia e Riccardo Carnovalini, tra i principali ideatori dell’associazione Sentiero Italia, che riflettono su quanto sia fondamentale la tutela della montagna vista come bene comune e quanto siano importanti le iniziative volte a raccontare le montagne alle nuove generazioni. Il gruppo infine, arriva al Parco del Gran Paradiso e, attraverso il Colle del Nivolet, rientra in Piemonte. Questo episodio segue in particolare il percorso di Yuri, l’ideatore del progetto “Va’ Sentiero”: nato da una famiglia per metà lombarda e metà siciliana, dopo la laurea in Relazioni Internazionali, Yuri parte per Londra dove si ferma per qualche anno facendo diversi lavori e dove coltiva la passione per i viaggi, spesso in solitaria. Durante il Cammino di Santiago nel 2013 conosce Giacomo e, insieme alla fotografa Sara, decideranno di iniziare quest’avventura lungo tutte le dorsali italiane. “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi” è una produzione originale laF realizzata da Ascent Film. I primi 4 episodi – che raccontano il cammino del gruppo nelle regioni del Nord Italia – sono disponibili on demand su Sky e SkyGo e in streaming su NOW. Il programma tornerà il 13 settembre con altri 4 episodi per toccare nuove regioni italiane.