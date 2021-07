Raimondo Todaro abbandona ‘Ballando con le stelle’, Milly Carlucci delusa: ‘Sarebbe stato carino se…’

Raimondo Todaro abbandona “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci, gelata e delusa, lancia una frecciata al danzatore che per tanti anni è stato uno dei volti portalti della sua trasmissione: “Sarebbe stato carino vedersi…”. Lo scontro va in scena interamente via social, anche la controreplica del 34enne che spiega il motivo per cui non ha potuto parlare faccia a faccia con la bionda: “Cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid…”.

Todaro fa un annuncio inaspettato, dice addio a Ballando. Faceva parte del cast dal 2005 e ha vinto ben 5 edizioni del talent. Nonostante tutto, ha bisogno di altri stimoli. Su Instagram in un lungo post scrive: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”.

“E per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato – continua Raimondo – Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”. Tutti lo danno già nel corpo dei ballerini professionisti di Amici, insieme alla sua ex Francesca Tocca, ma lui non dà alcun indizio sul suo futuro prossimo.

Milly Carlucci non ci sta. Le parole del ballerino la lasciano spiazzata, così la presentatrice, sempre via web, lancia la sua frecciatina. “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare il programma”, fa sapere.

La bionda aggiunge: “Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme”. L’annuncio via Instagram di lui l’ha sorpresa e amareggiata: “Stamattina con un po’ di delusione ho invece visto il suo post. Rai, Ballandi hanno la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche un coreografo, una storia importante e non scontata. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.

Dopo le parole di Milly Carlucci Raimondo Todaro non rimane in silenzio e spiega il perché non ha potuto incontrarla e comunicarle di persona l’addio definitivo a “Ballando con le stelle”. “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità”, sottolinea.

Poi sul mancato faccia a faccia dice: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi – rispetto all’inizio del programma – la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”. La querelle a distanza finirà qui?

