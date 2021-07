“Leotta e Yaman non stanno insieme”. L’ombra del nuovo fidanzato

La sovraesposizione mediatica sembra aver giocato un brutto scherzo a Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo gli ultimi rumor, infatti, la coppia si sarebbe detta addio. L’attore turco e l’inviata più chiacchierata d’Italia non si frequentano da ormai due settimane e le loro strade si sarebbero divise definitivamente.

La conferma è arrivata dalla pagina di gossip Investigatore Social, curata da Alessandro Rosica, che ha svelato come sarebbe naufragata la storia d’amore tra i due. Ad avvalorare le voci di crisi ci sarebbe inoltre il dubbio insinuato dal portale Dagospia, che ha ironizzato su un possibile nuovo flirt della Leotta.

Ad alimentare i rumors che tra Diletta Leotta e Can l’amore potesse essere naufragato è stato, inizialmente, un dettaglio emerso dal web. La scomparsa del vistoso anello di fidanzamento che Yaman aveva donato alla sua fidanzata. In realtà sin dall’inizio della loro frequentazione, il popolo dei social non ha mai veramente creduto nella veridicità della relazione tra l’attore e l’inviata sportiva. Per molti la loro frequentazione sarebbe stata costruita a tavolino per ottenere visibilità. La coppia, però, ha condiviso sui social foto di cene, gite romantiche e baci rubati al tramonto ignorando le polemiche, fino a pochi giorni fa, quando la lontananza tra i due ha iniziato a scatenare i gossip.

“Da dodici giorni sono separatissimi. Circo smontato, tutto finito”, ha svelato Rosica in una diretta Instagram. In effetti nelle ultime due settimane Can Yaman è stato paparazzato sempre da solo in Puglia, in giro tra Otranto e Castellammare di Stabia. Anche Diletta Leotta si è fatta pizzicare insieme alle amiche in Sardegna e del fidanzato turco neppure l’ombra. “Hanno litigato ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”, ha proseguito Investigatore Social, confermando di aver ricevuto la notizia da fonti ufficiali vicine all’entourage dell’attore. I due continuano a seguirsi sui social network e a scambiarsi like e commenti. Ma l’amore sarebbe tramontato. “Erano troppo nell’occhio del ciclone – ha concluso il blogger – ma l’ufficialità non possono darla perché devono concludere alcune cose con sponsor”.

I rumor sembrerebbero trovare fondamento anche nel cambiamento di atteggiamento di Can Yaman. Negli ultimi mesi l’attore, impegnato nelle riprese di una fiction e di un film che usciranno a breve, era apparso nervoso e scontroso mentre veniva paparazzato con la sua Diletta. In Puglia, invece, Yaman è apparso sereno e disponibile con i fan che lo hanno assediano fuori dagli hotel e dai luoghi che ha frequentato. La notizia della crisi è stata lanciata sibillina anche da Dagospia, che ha ironizzato su un possibile nuovo flirt della Leotta. Il fortunato? Il cantante neomelodico Gabriel Piscopo, che sembra essere proprio il sosia dell’attore turco.

Novella Toloni, ilgiornale.it