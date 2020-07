Splendido gesto di Tiziano Ferro: ecco cosa ha fatto il cantante!

La donazione del cachet di Tiziano Ferro a Sanremo è servita a comprare un macchinario per l’ospedale di Latina: lo ha reso noto lo stesso cantautore.

“Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce”. Così Tiziano Ferro ha annunciato tramite i propri account social che la sua donazione in beneficenza di parte del cachet di Sanremo ha portato buoni frutti. L’artista aveva infatti scelto di devolvere parte degli introiti derivanti dalla sua partecipazione al Festival alla Lega italiana per la lotta contro i tumori per permettere di acquistare un macchinario per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E ora l’acquisto è stato finalmente finalizzato, per la gioia dello stesso cantautore.

La donazione di Tiziano Ferro per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha portato all’acquisto di un macchinario. Lo ha annunciato Today.it in un articolo poi ripreso sui social dall’artista, che ha dichiarato: “Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì che cambiano il mondo”.

Tanti i like e i commenti ottenuti dal suo post, tra i quali quelli degli amici Debora Salvalaggio, Paola Iezzi, Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Anche i fan hanno apprezzato tantissimo il suo gesto: “Io mi sento di ringraziarti, di cuore. Loro sono senza alcun dubbio dei grandi eroi, tu sei una grandissima persona“, “Quelli come te fanno la differenza. Siamo orgogliosi di te“, “Sì che hai i meriti, quelli di fare le cose con eleganza, buona creanza e un cuore enorme che pensa più a fare del bene che a fare clamore”.

Come spiegato dalla testata, l’associazione che ha ricevuto la donazione di Tiziano Ferro si è impegnata per acquistare un audio-impedenzometro per il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Santa Maria Goretti.

