Rai1, stasera andrà in onda “Passaggio a Nord Ovest”

Sarà una lunga esplorazione quella di Passaggio a “Nord Ovest”, che nella puntata in onda alle 23.55 su Rai1, porterà i telespettatori in remote epoche della storia. Questa settimana Alberto Angela dedicherà l’intera puntata al ritrovamento della nave Erebus. Nel 1845, due navi della Marina Britannica, la Erebus e la Terror, intraprendono una spedizione, guidata dal famoso esploratore Sir John Franklin, per scoprire il Passaggio a Nord-Ovest. Durante il viaggio, le due navi svaniscono nel nulla, senza lasciare tracce. Dopo anni di ricerche, viene individuato il relitto della Erebus, circa 100 miglia più a sud dell’ultima posizione conosciuta. Questo ritrovamento fa emergere un’ipotesi sorprendente: che alcuni dei superstiti abbiano percorso l’ultimo tratto sconosciuto del Passaggio a Nord-Ovest, portando a termine, inconsapevolmente, la spedizione.