Guglielmo Scilla è single: “Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene”

Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo video pubblicato sul suo canale, dopo che in molti fan gli avevano rivolto questa domanda. Willwoosh spiega cosa ha portato alla fine del suo rapporto, non senza rivolgere parole di stima e di affetto reciproco nei confronti del suo ex: “Non smetterò mai di volergli bene, di amarlo. Per me è stato una fonte di ispirazione”

Guglielmo Scilla è uno dei personaggi più amati e conosciuti del web, uno dei primi youtuber italiani a diventare famoso oltre la piattaforma video, intraprendendo anche la carriera di attore per qualche tempo. La sua attività sui social, attualmente continua a gonfie vele e come tutti i personaggi che acquisiscono visibilità si è ritrovato più volte a dover parlare della sua vita privata. Dopo il video con il quale ha rivelato la sua omosessualità, Willwoosh (questo il suo nome d’arte) ha poi condiviso con i suoi fan anche la storia d’amore con Luigi Di Lella. Adesso, però, che i due non stanno più insieme il 32enne romano, dopo una serie di insistenti domande, ha dovuto affrontare anche questo argomento.

“Era da tempo che volevo fare questo video, ma c’erano cose più importanti sulle quali puntare l’attenzione. Ma ho deciso di fare così, visto che negli ultimi mesi c’è stata una domanda piuttosto mitragliante, quindi bando alle ciance”; così Guglielmo Scilla inizia il suo nuovo video caricato sul suo canale youtube, in cui invita i suoi fan a porgergli le domande più disparate, diventando poi l’occasione per rispondere al quesito più frequente di questi mesi, ovvero se fosse ancora fidanzato. Ed è così che la star di Youtube inizia a parlarne:

Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi “Stai ancora con Luigi?”. No. Qualcuno di voi lo ha capito, altri no infatti continuavano a mandare disegni e frasi carine. Ragazzi, condividere pezzi della propria vita sui social non significa dover condividere tutto quanto sui social, le persone al di là dei social mostrano quello che sentono di mostrare. So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, quindi era ovvio che prima o poi ne avrei dovuto parlare, avevo bisogno di un po’ di tempo, sia perché dovevo processare alcune cose, sia perché non sei da solo e devi avere rispetto per l’altra persona.

Un discorso lungo, sentito e articolato, con il quale Willwoosh spiega a cuore aperto e senza nascondersi cosa ha portato lui e il suo compagno a mettere fine alla loro storia. Il loro amore “è durato quanto doveva durare”, nonostante l’affetto, nonostante il valore e nonostante la stima, ma qualcosa è cambiato nella percezione dei loro sentimenti tanto da decidere che la cosa giusta per entrambi fosse dividersi.

Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi. Nel senso che quello che è stato il suo coraggio nel mostrarsi, nell’esserci a testa alta è stato di grande ispirazione per me e gli sarò sempre grato. I messaggi che ci sono arrivati sono stati un deterrente, ci hanno aiutato a capire che qualcosa stava iniziando a cambiare. Ci sono momenti nella vita in cui si ha bisogno di un certo tipo d’amore, il fatto che non sia per sempre non significa che valga di meno. Il mio amore con Luigi è durato quanto doveva durare.

