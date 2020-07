Canale 5, domenica torna Melaverde

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli torna a tener compagnia agli spettatori di Melaverde , il popolare domenicale di Canale 5, ideato da Giacomo Tiraboschi. Il “cronista della gastronomia” si alternerà, una settimana sì ed una no, con Ellen Hidding alle 11.20 ma invece sarà al fianco della conduttrice olandese tutte le domeniche dalle 11.50 alle 13. Oggi Raspelli ci porta di nuovo a conoscere una famiglia che trenta anni fa ha deciso di produrre e allevare secondo il sistema biologico. Una scelta controcorrente allora, quando di biologico in Italia non si era mai sentito parlare. Oggi in questa azienda agricola si allevano manzi castrati di razza piemontese, l’eccellenza tra le eccellenze della produzione italiana. Animali a lento accrescimento, che producono una carne tenera e dal sapore straordinario. Non solo allevamento ma anche agricoltura. In questa azienda bio, si coltivano verdure e frutti con i quali si realizzano tanti prodotti, dai succhi alle farine, dalla frutta essiccata a quella sciroppata, dagli infusi al sidro. Una storia italiana che parla di qualità, di scelte, di amore per la terra e per la tradizione delle cose buone.