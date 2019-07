Torna “Melaverde Magazine”

Torna ad agosto Melaverde Magazine in edicola. Cosa troverete in questo numero? Edoardo Raspelli fa l’editoriale su “Nostra Signora della Grappa”, Giannola Nonino; Ellen Hidding racconta i salumi di Maurizio. Tra gli altri argomenti: il cocomero dell’Agro Pontino, l’aglio bianco piacentino, itinerari gastronomici in Alto Adige,la fine settimana ad Ascoli Piceno. E poi ristoranti, alberghi di charme, prodotti e negozi…

Cos’è Melaverde Magazine? Si tratta di una rivista di 98 pagine, in vendita ogni fine mese a 2,99 euro, Melaverde Magazine è edito da Fivestore RTI. Il direttore responsabile è Andrea Delogu, vice direttore generale della direzione Informazione Mediaset. Il mensile viene realizzato a Milano dalla OpenEyes Film di Simona Stoppa.

Il magazine nasce con la medesima linea editoriale del programma televisivo ideato da Giacomo Tiraboschi e che va in onda dal 20 settembre 1998 ,all’inizio su Rete 4, oggi su Canale 5.

In aggiunta la rivista ha tutta una sezione pratica di turismo e di ricette con i prodotti di eccellenza. Molto spazio viene dato ai produttori, ma anche a cuochi, negozi, trattorie, ristoranti, boutique hôtel e alberghi che fanno della tradizione e della qualità un punto di forza.

Nel numero di agosto, ve lo ricordiamo giacché repetita iuvant, appena arrivato in edicola c’è “L’Opinione” di Edoardo Raspelli cioè l’editoriale dedicato a Giannola Nonino “Nostra Signora della Grappa”; Ellen Hidding dedica la sua pagina” Dietro le quinte” all’incontro con Maurizio ed i suoi salumi. Tra gli altri argomenti, Laura Tajoli racconta il cocomero dell’Agro Pontino( cui è dedicata anche la copertina)e, con Francesca Cogoni, del vino bianco Ansonica Costa dell’Argentario. Altri servizi sulla fine settimana ad Ascoli Piceno per la giostra d’origine medioevale e dodici di pagine di Vincenzo Venuto sull’arcipelago della Galapagos e sulla barriera corallina. I consigli utili per l’orto ed il giardino sono come sermpre a cura della celebre “Orto Mio” di Forlì, cui Melaverde televisiva ha dedicato una puntata con Edoardo Raspelli.