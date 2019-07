A teatro, Marchesi, Rigillo, Placido

Giorgio Marchesi e l”’Asinara” al Plautus Festival di Sarsina (FC) e ”I due gemelli… veneziani” da Goldoni per Balasso-Ferrini a Borgio Verezzi (SV); Mariano Rigillo-Shylock nel ”Mercante di Venezia” di Shakespeare diretto da Giancarlo Marinelli e Lino Guanciale mattatore di ”Itaca… il viaggio”, entrambi a Ostia Antica Festival; Michele e Brenno Placido per ”Achille e Pentesilea” alla Versiliana di Pietrasanta (LU) e Mascia Musy in ”Preghiera per Chernobyl” della Premio Nobel Svetlana Aleksievic al XXXIII Radicondoli Festival (SI); fino ”Labirinto d’Amore – Orlando Furioso” per Fantastiche Visioni 2019 ad Ariccia (RM): sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.

ANSA