Rai1, stasera ci sarà un nuovo appuntamento con “Superquark”

Torna in prima serata Piero Angela con il ‘suo’ Superquark. Stasera su Rai1 a partire dalle 21.25 verrà proposto il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che, grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. La riserva ne ospita più di 80 esemplari e Raj Bhera è uno di questi. Diventata da poco madre di 4 cuccioli, sarà seguita dalle telecamere della BBC per 220 giorni, mentre pattuglia il territorio per difendere i confini e si appresta a cacciare a poca distanza dalla tana, per sfamare e proteggere la prole. I pericoli sono infiniti, dalle tigri rivali ai conflitti interni alla famiglia. Anche l’alternarsi delle stagioni, con l’arrivo dei monsoni, potrebbe risultare fatale per questa madre coraggiosa, che affronterà mille peripezie per accompagnare i propri piccoli sino all’età adulta e garantire così la continuità della “dinastia”.

Spazio, poi, al futuro: da alcuni anni negli ospedali si stanno sperimentando sistemi di intelligenza artificiale, capaci di aiutare i medici a prendere le decisioni. Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati a capire a che punto si sia arrivati con l’uso dell’intelligenza artificiale nella medicina. Alberto Angela è nel cuore del Johnson Space Center di Houston, in un luogo davvero unico: è il laboratorio dove vengono conservate le rocce che furono raccolte sulla Luna dagli astronauti del Progetto Apollo. Al suo interno, Alberto Angela farà scoprire cosa hanno queste pietre da raccontare. Con “Frankenstein” Mary Shelley immaginò fosse possibile ricongiungere le fibre nervose fra cervello e corpo. Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate a sentire gli esperti per capire che ne è stato di quel sogno. Eppoi, ancora, ambiente: tenere pulito il mare e depurare bene le acque di fogna non è impresa impossibile e lo dimostra il comune-simbolo, da almeno mezzo secolo, delle vacanze marine: Rimini. Come ci sono riusciti? Superquark è andato a vedere come funziona il depuratore.

Cosa serve per essere felici? Oltre l’80% delle persone risponde “soldi” e “successo”. “Niente di più sbagliato”, risponderebbe Robert Waldiger della Harvard Medical School. Waldiger è a capo dello studio più lungo e approfondito su cosa serva per vivere felici e contenti in buona salute. Barbara Bernardini è andata a intervistarlo. Spazio anche ai ‘torturatori di giocattoli’: le telecamere di Superquark sono andate all’Istituto dove si effettuano i test e i collaudi sui giocattoli, cui vengono sottoposti i “balocchi” per certificarne la sicurezza. Non mancheranno, infine, le rubriche:

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che spiegherà cosa sia l’effetto Mandela; “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, per vedere quali siano le parole longobarde della lingua italiana; “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini, con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini e “La scienza in cucina'” con la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiegherà cosa ci sia di nuovo da sapere sulle allergie alimentari.