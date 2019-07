Rai Radio 2, a settembre arriverà “Cantautoradio”: Morgan presenterà il programma

“Divertire seriamente, questo sarà il mio modo di fare radio, chi l’ha detto che intrattenimento e approfondimento non possano coesistere? Io no di certo!”. Finalmente Morgan – con un programma tutto suo – arriverà a settembre (il 14) sulle frequenze di Rai Radio2. ‘Cantautoradio’, questo il titolo del programma: un racconto musicale dal vivo, dove al centro ci sarà la storia della canzone italiana e dei grandi maestri, figure determinanti del Novecento sia come musicisti sia come letterati. Un programma dallo spirito divulgativo, dove lo stesso Morgan sarà autore, conduttore e maître à penser giocando con la musica e con gli artisti in studio, dai più grandi, ai giovani del panorama attuale, che sia trap, rap o elettro – reggae – sperimentale. L’obiettivo? Raccontare la musica in modo semplice, comprensibile ed autentico. “Cantautoradio – dice – sarà il regno della canzone, della passione e della professione: la mia grande occasione per condividere finalmente con il pubblico tanti anni di lavoro e di studio, sempre al servizio di chi ama la musica come me. Credo che lo spirito divulgativo e appassionato sia quello che la gente desidera da me e sono convinto che tutto questo possa avvenire solo su Rai Radio2: come in Rai tutto ebbe inizio, in anni gloriosi di musica eccelsa e trasmissioni radiofoniche memorabili, così mi piace l’idea che continui”.