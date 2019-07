Naomi Campbell allontanata da un hotel: “Mandata via perché nera”

Naomi Campbell è stata recentemente vittima di razzismo presso un hotel francese. La super topmodel aveva scelto il sud della Francia per trascorrere qualche giorno in compagnia di un amico ma è stata mandata via dalla struttura a causa del colore della sua pelle. È stata la stessa Naomi Campbell a raccontare l’episodio a Paris Match. La Venere Nera si trovava in Francia nei giorni del Festival di Cannes e avrebbe dovuto prendere parte a un evento in un hotel in Costa Azzurra ma il personale dell’albergo l’avrebbe bloccata impedendole l’ingresso. Il racconto della super topmodel è molto forte: “Il ragazzo all’ingresso ha finto che il posto fosse al completo, ma ha lasciato passare altre persone. Non volevano che io e il mio amico entrassimo a causa del colore della nostra pelle. È per questi incidenti rivoltanti, che continuerò a far sentire la mia voce.” La Venere Nera ha sempre denunciato episodi di razzismo durante tutta la sua carriera, ha più volte espresso il desiderio che nel mondo della moda ci fossero pari diritti e opportunità. Naomi Campbell ha iniziato la sua lunghissima attività come modella negli anni Ottanta e la sua speranza è sempre stata quella che nel corso degli anni le cose cambiassero. Alla luce degli ultimi eventi, purtroppo sembra non ci siano stati molti cambiamenti in questi anni: “La parola diversità è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così ovvio. La sfida è permanente.” Dall’alto della sua lunghissima e scintillante carriera, Naomi Campbell ha voluto dare un consiglio a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi si avvicinano al mondo della moda: “Non lasciate mai che qualcuno sottostimi il vostro valore. In questo lavoro dovete armarvi di forza e coraggio e avere a fianco i familiari e un buon agente.”

Francesca Galici, Ilgiornale.it