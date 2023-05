Yoga Radio Bruno Estate 2023, cantanti, tappe e cosa sapere

Sono stati diffusi i nomi dei grandi artisti della scena musicale italiana che si esibiranno durante il primo appuntamento di Yoga Radio Bruno Estate 2023, previsto per il 15 giugno a Ferrara, a piazza Castello. Da Achille Lauro (& Rose Villain) a Mr. Rain, da Tananai a Sangiovanni, sono tanti i big che solcheranno la prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate.

La prima data di Yoga Radio Bruno Estate si svolgerà giovedì 15 giugno nella città di Ferrara, a Piazza Castello. L’evento è come ogni anno gratuito, è vedrà avvicendarsi sul palco tanti nomi importanti della scena musicale italiana. Il concerto, verrà inoltre trasmesso in diretta su Radio Bruno, ma anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente radiofonica, come anche sul canale 37 del digitale terrestre e sull’app della stessa Radio Bruno. Ovviamente, proprio da oggi, martedì 30 maggio, comincerà, sempre su Radio Bruno, la campagna pubblicitaria dedicata alla promozione del festival di musica. La replica televisiva dell’evento, verrà infine mandata in onda sulla rete Mediaset. Ma eccoci ai nomi: sul palco della prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate del 15 giugno a Ferrara, il pubblico vedrà avvicendarsi, dal pomeriggio fino alla sera, i già citati Achille Lauro (& Rose Villain), Mr. Rain, Tananai e Sangiovanni, ma anche i Tiromancino, Enula, Francesco Renga, Nek, B3N & Finley, Aiello, Gaia, Alfa, Matteo Romano e Luigi Strangis. Il festival, toccherà poi anche altre tre location emiliano-romagnole.

Il festival musicale di Radio Bruno arriva quest’anno, per la prima volta, nella città di Ferrara. Proprio in merito a questa nuova presenza, tra le tappe di Yoga Radio Bruno Estate 2023, il sindaco della città di Ferrara, Alan Fabbri, ha così dichiarato: “L’estate a Ferrara si arricchisce di un evento inedito che torna a mettere al centro la nostra città nell’ambito dei grandi festival musicali. Per la prima volta arriva Yoga Radio Bruno Estate portando artisti di grande popolarità. Lavoriamo a questo progetto da anni. In scena tanti generi, per un evento capace di intercettare un pubblico dai diversi gusti”. Ulteriori dettagli in merito all’evento, verranno presentati nei prossimi giorni in conferenza stampa.

Yoga Radio Bruno Estate non è l’unico festival di musica organizzato in terra romagnola. Molte delle grandi voci della musica italiana, infatti, hanno deciso di riunirsi a sostegno delle città della Romagna colpite dall’alluvione con un evento e scopo benefico, previsto per sabato 24 giugno a Campovolo. Nel frattempo, ecco tutte le quattro date e location di Yoga Radio Bruno Estate 2023:

15 GIUGNO – FERRARA – Piazza Castello

26 GIUGNO – PIACENZA – Piazza Cavalli

11 LUGLIO – CARPI – Piazza Martiri

19 LUGLIO – FORLì – Piazza Saffi