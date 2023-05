Russell Crowe terrà un concerto a Taranto

Russel Crowe aggiunge una nuova tappa italiana al suo tour, e si tratta della città di Taranto. Nonostante manchi ancora l’ufficialità definitiva, sembra abbastanza certo che il celebre attore neozelandese si esibirà con il suo gruppo Indoor Garden Party nell’arena della Villa Peripato il prossimo 22 giugno. Un appuntamento da non perdere, che porterà per la prima volta il vincitore del premio Oscar per il ruolo di miglior attore protagonista ne Il Gladiatore sul palco della meravigliosa città dei Due Mari.

Tutto pronto per il concerto di Russel Crowe a Taranto, dove l’attore e produttore suonerà sullo stesso palco dei The Gentlemen Barbers e della cantante irlandese Lorraine O’Reilly. Una tappa importante di un tour cominciato lo scorso anno in Australia, che lo vedrà esibirsi a Catanzaro il prossimo 20 giugno, prima di arrivare nella tanto amata città dei Due Mari. Un concerto evento fortemente voluto da Taranto, che dopo mesi interi di trattative è finalmente riuscita a portare l’attore nell’arena della Villa Peripato. Per l’occasione Russel Crowe si esibirà come voce e chitarra degli Indoor Garden Party, il gruppo con cui ha cominciato a coltivare la sua passione per la musica negli anni Ottanta, proprio mentre cominciava anche il suo percorso da attore.

Nonostante la sua passione per la musica, Russel Crowe rimarrà sempre noto per la sua incredibile carriera da attore, che lo ha visto vincere l’Oscar con Il Gladiatore di Ridley Scott e guadagnare due nonimation con Insider – Dietro la verità e A Beautiful Mind. Inoltre, l’attore si è guadagnato anche un premio come miglior attore nella miniserie The Loudest Voice – Sesso e potere, e ha dato prova di avere anche ottime doti da regista con i due film The Water Diviner e Poker Face. Insomma, un talento poliedrico, che va dalla recitazione alla musica e poi fino alla produzione.