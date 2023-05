Massimo Boldi smentisce i suoi problemi di salute: “Sto bene, sono notizie vecchie”

Massimo Boldi ha smentito le indiscrezioni che nelle ultime ore circolavano sul suo conto, quelle secondo cui l’attore, conduttore e comico italiano sarebbe interessato da gravi problemi di cuore.

La star nostrana ha voluto rassicurare i fan, facendo sapere che sta bene e che quelle sono notizie vecchie. “I miei problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messa online ieri, non capisco il perché”, ha affermato Boldi, affidando le sue dichiarazioni ad Adnkronos, che l’ha contattato per avere un commento in merito ai rumors relativi alla sua salute.

“Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono uno scaramantico”, ha aggiunto.

Recentemente la rete ha visto uscire notizie secondo cui l’attore sarebbe “in gravi condizioni di salute” e “sotto i ferri”, cosa non vera, come lui stesso ha fatto sapere.

In realtà non si tratta del solito caso di fake news bensì di una notizia vera che tuttavia esce a ben… cinque anni dall’accaduto!

Nel 2018, infatti, Massimo Boldi si era dovuto sottoporre a un intervento di angioplastica per risolvere un problema di ostruzione alle coronarie. A quel tempo, aveva dichiarato: “L’ho scampata grossa”.

Ma come mai è accaduto questo fatto strano? È probabile che alla base di questo fenomeno ci sia un errore tecnico, ossia la ripubblicazione involontaria di vecchi articoli. Devono essere stati ripubblicati alcuni vecchi pezzi usciti cinque anni fa, quelli che raccontavano di quando nel 2018 l’attore era alle prese con un’importante operazione di angioplastica al San Raffaele.

Boldi adesso precisa che la sua situazione di salute è stabile e non ha alcun problema che necessita la sua presenza in ospedale. Infatti l’attore, contattato da Adnkronos, ha dichiarato il suo disappunto in merito a quello che leggeva ultimamente online. “Non capisco il perché”, ha detto.

L’attore ha rilasciato anche un’altra dichiarazione, affidata al sito web Dagospia: “Caro Dago, su alcuni siti circolano indiscrezioni sulle mie ‘Gravi condizioni di salute’. Fortunatamente sto bene e queste notizie non sono vere. Al limite sbarello con il suv sulle rotaie del tram”. Ha dunque citato ciò che gli è accaduto negli ultimi giorni a Milano.

Parlando con il sito Dagospia per smentire le notizie riguardanti i problemi di salute, colui che molti italiani chiamano affettuosamente con il nomignolo di “Cipollino” ha affermato: “Le mie condizioni di salute? Fortunatamente sto bene. Al limite sbarello con il Suv sulle rotaie del tram”. Dunque ha citato il recente incidente sulle rotaie del tram avvenuto alcuni giorni fa a Milano, in zona Porta Venezia, quando l’attore è finito con la sua vettura (un Suv) sopra le rotaie del tram ed è rimasto bloccato.

Per un po’ di tempo questo incidente ha interrotto la circolazione dei mezzi in centro a Milano, ma grazie all’intervento di alcuni passanti il disagio al traffico è durato poco: l’automobile è stata liberata dalle rotaie, così la circolazione dei mezzi pubblici – e non solo di quelli – è ripresa regolarmente.

Il video dell’attore che provava a liberare la vettura è diventato immediatamente virale sui social network, ovviamente…

“È bello vedere che in tanti mi vogliono ancora bene”, ha commentato Boldi nel notare quante persone si siano fermate per aiutarlo durante l’incidente.

“Era un bel sabato sera e pioveva”, ha spiegato Massimo Boldi a Pomeriggio 5: “Ho preso la macchina che aveva appena venti giorni e sono uscito. Ero al telefono al vivavoce con Giorgia Carniti, una modella bellissima che è una mia amica. Mentre stavo parlando con lei mi chiama un’altra persona: Elisa, un’altra mia amica, mi sono agitato e ho visto che le rotaie del tram andavano dritte e la strada prendeva una forma a V. Io frequento molto le modelle, mi hanno chiamato tutte insieme e sono andato fuori col melone”, ha scherzato l’attore.