Lazza posta una foto sul suo jet privato e viene attaccato dagli hater

Lazza posta una foto sul suo jet privato e viene subito attaccato dagli hater. “Livin my best life”, scrive il cantante condividendo una serie di immagini che lo ritraggono, prima seduto sull’ala del piccolo aereo e poi all’interno, mentre si gode il periodo migliore della sua vita. E per il rapper, arrivato secondo a Sanremo, si tratta davvero di un momento felice, dopo aver dominato le classifiche dell’ultimo anno, tra l’album dei record “Sirio” e la hit sanremese “Cenere” e il suo Ouver-Tour da tutto esaurito. Ad alcuni tuttavia la svolta “lussuosa” del giovane artista non è piaciuta e sui social è scattata subito la polemica.

C’è chi lo critica da un punto di vista ambientale: “I jet privati sono tra i mezzi di trasporto più inquinanti in assoluto. Il loro alto tasso di emissioni di diossido di carbonio per passeggero li rende da 5 a 14 volte più inquinanti di un volo di linea. Ciò è dovuto principalmente alla loro grandezza e al loro basso rendimento energetico. Did you know? Dai raga! Fate i veri fighi e date il buon esempio!”, ma la maggior parte degli hater se la sono presa con il rapper per essere sceso al compromesso del lusso “ostentato: “Va beh, lo sfizio del jet privato te lo sei tolto, adesso datti una regolata….meglio la 54 (numero di un autobus milanese, ndr)”, oppure “Apprezzo come canti, sei in gamba , ma cerca di rimanere umile, non strafare soprattutto non esibire troppo, ai tuoi fans compresa io, interessano le tue canzoni …quello che fai privatamente,aereo,barca , non interessa , ci sono tuoi colleghi che cantano da 50 anni e ancora piacciono sai perché ? Perché non hanno mai strafatto, ne esibito le loro ricchezze. Un consiglio da nonna, perché potrei esserlo”, per citare i più soft.

I veri detrattori non fanno sconti e lo accusano di essersi montato la testa con accuse pensanti: “Sei un ipocrita narcisista del ca..o”, oppure: “È incredibile come 40 minuti di canzoni possano cambiarti la vita”, a cui Lazza replica: “Se sono fatte bene, anche 15 minuti possono bastare”. Altri di “ignorare” e “offendere” coloro che non hanno nulla: “La gente muore di fame e non arriva a fine mese”. Ma anche per loro arriva pronta la risposta di Lazza: “E cosa c’entro io?”.

Negli scatti condivisi Lazza ha postato anche alcune foto che lo ritraggono insieme a Gigi D’Alessio con il quale ha cantato a Napoli lo scorso weekend, in Piazza del Plebiscito, poi a Montecarlo, dove si è unito a Fedez per promuovere la loro nuova bevanda. Per spostarsi così velocemente da un luogo all’altro e partecipare a tutti gli eventi il rapper ha utilizzato un aereo privato: “Ultimi due giorni incredibili, Gigi D’Alessio conosce i miei brani meglio di me, il drink Boem sta piacendo a tutti” ha scritto ancora nel suo post: “Una vita di lusso, una vita in cui tutto va per il meglio. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere la mia nonna felice sul jet privato per la prima volta”.

In realtà della nonna non c’è traccia.