La scaletta del concerto di Zucchero alle Terme di Caracalla a Roma

Parte ufficialmente il World wide tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari con la prima data di stasera alle Terme di Caracalla di Roma. Un concerto che sarà replicato nelle serate di mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno.

Parte ufficialmente il World wide tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari con la prima data di stasera alle Terme di Caracalla di Roma. Un concerto che sarà replicato nelle serate di mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno.

LA SCALETTA

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Dune mosse

Blu

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Un soffio caldo

Diamante

Miserere

Stayin’ Alive (Bee Gees cover)

Let the Good Times Roll (Louis Jordan and His Tympany Five cover)

Così celeste

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Senza una donna