Gf Vip, anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi?

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il “Grande Fratello Vip” sono a un passo dalla rottura? Dopo la fine della love story tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (con tanto di retroscena svelati dall’imprenditore), anche i Donnalisi sarebbero entrati in crisi. I fan della coppia si sono infatti accorti di alcuni segnali social, che potrebbero far presagire l’imminente fine della relazione.

Gli indizi social della crisi Antonella Fiordelisi ha aperto una chat su Instagram per rispondere alle domande dei follower. Tra le tante arrivate anche una su come celebreranno il “mesiversario”. A quanto pare, però, i Donnalisi non faranno nulla di speciale. “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti”, ha chiarito l’influencer. Nonostante Edoardo abbia detto di volersi vivere al 100% la relazione, per i loro primi sette mesi insieme non c’è in programma nessuna serata romantica, anche se forse Antonella l’avrebbe desiderata. Anche su Twitter la 25enne ha lanciato due frecciatine sottili al fidanzato, rimosse poco dopo. Si trattava di una “perla di saggezza” in latino sull’amore (“chi non è geloso non ama”) e di una considerazione sul fatto che non bisogna mai elemosinare attenzioni.

Un lettone “affollato” Dal tono dei tweet sembrava quindi che Antonella si sentisse un po’ trascurata, ma per fortuna poco dopo è tornato il sereno. Dopo aver cancellato da Twitter i pensieri tristi, la Fiordelisi ha infatti pubblicato un video della romantica sorpresa che aveva organizzato per il suo Edo quattro settimane fa, in occasione del primo semestre insieme: un lettone coperto di petali di rose, dolci scritte e tanti palloncini rossi a forma di cuore. La ragazza ha poi augurato la buonanotte ai follower con un altro tenero video, in diretta dal suo lettone “affollato”. Oltre al fidanzato compare infatti un terzo incomodo: un ingombrante cagnolone che reclama con insistenza le coccole di entrambi. Insomma in Casa Donnalisi le cose vanno a gonfie vele e la crisi, se mai c’è stata, si è risolta nel giro di qualche giorno.