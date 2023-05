Britney Spears si riavvicina alla madre dopo 3 anni: “Il tempo guarisce tutte le ferite”

Britney Spears si è riconciliata con sua mamma, Lynne, dopo tre anni in cui le due non si sono rivolte la parola. “Con la famiglia ci sono sempre cose che devono essere risolte… ma il tempo guarisce tutte le ferite”, ha scritto la cantante su Instagram, dimostrando come stia cercando di risanare la frattura con lei.

Giovedì 25 maggio la cantante di Toxic, 41 anni, ha rivelato che Lynne, 68 anni, era andata a casa sua per la prima volta in tre anni. L’ha fatto sapere al suo folto stuolo di follower, condividendo un post su Instagram in cui ha apertamente parlato di una riconciliazione.

“La mia dolce mamma si è presentata alla mia porta ieri dopo 3 anni… è passato tanto tempo… con la famiglia ci sono sempre cose da sistemare… ma il tempo guarisce tutte le ferite!!!”, queste le parole commosse della diva.

Il commento di Britney Spears suggerisce che le cose potrebbero essere state sistemate durante l’incontro madre e figlia.

Potete guardare il suddetto post di Instagram di Britney Spears in fondo a questo articolo.

BRITNEY SPEARS: “MI SENTO COSÌ FORTUNATA”

“Dopo essere stata in grado di comunicare ciò che ho trattenuto per un tempo estremamente lungo, mi sento così fortunata che siamo riuscite a sistemare le cose, a provare a farlo!!! Ti amo così tanto!!! Psss… sono così fortunata che possiamo prendere un caffè insieme dopo 14 anni!!! Andiamo a fare shopping dopo!!!”, ha proseguito la star.

Accanto alla didascalia, Britney Spears ha condiviso una foto di quando era una bambina, vestita da ballerina con un tutù rosa. Una vecchia foto da tuffo nel passato che ben si sposa alla voglia di ritrovare quel rapporto materno, proprio come quando era una bimba.

Britney Spears e la madre Lynne hanno vissuto una relazione complicata in seguito al loro litigio per la tutela della popstar, che è stata interrotta nel novembre 2021 dopo più di un decennio. L’artista è stata originariamente posta sotto tutela nel 2008 a causa di una crisi di salute mentale che aveva avuto pubblicamente.

Pochi giorni prima della fine della tutela, Britney Spears si è scagliata contro sua madre in un post su Instagram, che in seguito ha cancellato. “Pssss mio padre ha iniziato la tutela 13 anni fa… ma quello che la gente non sa è che è stata mia mamma a dargli l’idea!!!! Non riavrò mai indietro quegli anni”, aveva scritto la cantante, come riporta il sempre beninformato magazine statunitense People.

Sempre nel medesimo post, Britney Spears aveva aggiunto: “Quindi prendi tutto il tuo atteggiamento da ‘NON HO IDEA di cosa sta succedendo’ e vai a farti fo***re!!!! Sai esattamente cosa hai fatto”. Con queste parole, la cantante si riferiva sia a sua madre sia al suo ex manager, Lou Taylor, chiamando in causa (e menzionando) entrambi.