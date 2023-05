Benedict Cumberbatch, un uomo armato di coltello ha preso d’assalto la casa dell’attore

Un uomo armato di coltello ha preso d’assalto la casa di Londra dell’attore Benedict Cumberbatch mentre lui, la moglie Sophie Hunter e i loro tre figli si trovavano all’interno dell’abitazione. Jack Bissell, un ex-chef di 34 anni che tra il 2017 e il 2020 aveva lavorato per due stagioni in un hotel a cinque stelle della città e che ora è disoccupato, ha sfondato il cancello tra le urla “so che vi siete trasferiti qui, spero che la vostra casa bruci!” prima di lanciare una pianta del giardino contro una parete, danneggiare il citofono con l’arma e fuggire. Come riportato dal Daily Mail, le tracce del DNA rinvenute sul citofono hanno consentito l’identificazione e l’arresto dell’uomo, che lo scorso 10 maggio si è dichiarato colpevole di atti vandalici di fronte alla Wood Green Crown Court. Bissell ha ricevuto una multa di 250 sterline e un ordine di restrizione che gli impedirà di avvicinarsi alla star di Doctor Strange e Sherlock e alla sua famiglia per almeno tre anni.

La pubblica accusa ha dichiarato che prima dell’aggressione Bissell ha acquistato due panini in un negozio vicino e ha rivelato al commesso l’intenzione di dar fuoco alla casa dell’attore. “Come ci si può immaginare i Cumberbatch erano molto spaventati e temevano che l’uomo sarebbe riuscito a entrare e a fargli del male” ha dichiarato al Daily Mail un portavoce dell’attore. “Fortunatamente non si è arrivati a quel punto, ma Benedict e Sophie hanno passato molte notti insonni temendo che questo criminale potesse tornare”. Restano un mistero le ragioni del gesto persecutorio di Bissell, che non ha offerto alcuna difesa in tribunale.