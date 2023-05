Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli, il ballo insieme in un video su Instagram

Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli sono entrambe molto attive sui propri profili social. Tutte e due, infatti, ogni giorno pubblicano e propongono video, foto o storie divertenti per intrattenere i milioni di followers (precisamente, più di 1 milione di seguaci per Elena e quasi 6 milioni per Alessia). Anche nella serata di ieri, lunedì 29 maggio, le due showgirl non si sono lasciate scappare l’occasione di pubblicare un video su Instagram, ma questa volta insieme: Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli sono state infatti riprese mentre improvvisano un balletto durante la serata inaugurale del Rhinoceros Rooftop, all’ultimo piano del palazzo dell’arte di Alda Fendi, a Roma. Entrambe, hanno poi deciso di condividere il momento di leggerezza nei propri corrispettivi profili social.

Le conduttrici televisive Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli, si sono incontrate sulla terrazza all’ultimo piano del palazzo dell’arte di Alda Fendi, situato proprio nel cuore della capitale. Le due amiche e showgirl, travolte dalla musica e dall’atmosfera estiva romana, si sono lasciate andare in un momento alla “grande bellezza”, ballando insieme a ritmo di musica. Elena Santarelli, portava un completo composto da giacca e pantaloni rosa ed un top in paillettes oro, mentre Alessia Marcuzzi indossava invece un corpetto attillato, fatto di ricami e giochi di trasparenze. Entrambe, nei loro bellissimi outfit da sera, si sono scatenate in un ballo improvvisato. L’esibizione è stata poi pubblicata in un post su Instagram dalla stessa Elena Santarelli, accompagnato dal commento “Cause girls just wanna have fun” che vuole, chiaramente, strizzare l’occhio al famoso pezzo di Cyndi Lauper e che letteralmente significa “perché le ragazze vogliono solo divertirsi”. Anche l’amica e collega Alessia Marcuzzi non si è tirata indietro, riproponendo il video pubblicato da Elena Santarelli anche nelle sue storie di Instagram.