Al Pacino di nuovo papà: il quarto figlio a 83 anni

Dopo che Robert De Niro è diventato di nuovo padre a 79 anni, Al Pacino alza in qualche modo l’asticella. L’attore della trilogia de “Il padrino” infatti abbraccerà il quarto figlio a 83 anni. Tmz ha infatti rivelato che la sua fidanzata Noor Alfallah, 29 anni, è incinta di circa 8 mesi. I due si frequentano dall’inizio della pandemia.

La coppia Al Pacino e Noor Alfallah hanno acceso le prime voci di gossip quando sono stati fotografati mentre cenavano insieme ad aprile 2022. Ma stando a quanto aveva riferito Page Six non era la prima volta che i due si vedevano. Avrebbero cominciato a frequentarsi sin dai mesi di inizio pandemia. Una fonte vicina alla coppia aveva dichiarato al sito di gossip: “Per lo più lei esce con uomini anziani molto ricchi… Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se è più vecchio di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia con soldi”.

Prima della sua relazione con la star del cinema, Alfallah è stata legata sentimentalmente a Mick Jagger e al miliardario Nicolas Berggruen. Ma era stata anche avvistato a Los Angeles con Clint Eastwood, che lei ha definito solo un amico di famiglia. Insomma i 53 anni che la separano da Al Pacino non sembravano preoccuparla affatto.

Al Pacino ha già altri tre figli avuti con due donne diverse: Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dal suo rapporto con l’attrice Beverly D’Angelo (i due sono stati insieme dal 1997 al 2003), e una, Julie Marie, nata nel 1989, avuta con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. La precedente relazione sentimentale del divo è finita nel 2020. Era fidanzato con l’attrice Meital Dohan, che all’epoca aveva lamentato la rottura “perché la differenza d’età è pesante”.