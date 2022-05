Tommaso Paradiso, il video del nuovo brano Piove in discoteca

Tommaso Paradiso su Instagram: “Il video di Piove in discoteca, semplicemente un’altra intensa storia d’amore balneare concepita nelle miracolose acque del Mar Tirreno”

Piove in discoteca è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che si prepara ad accompagnare il pubblico nella stagione più calda dell’anno. Nelle scorse ore il cantautore ha distribuito il videoclip della canzone che ha già superato quota 140.000 visualizzazioni su YouTube.

TOMMASO PARADISO, IL VIDEOCLIP SU YOUTUBE

Dopo il successo dell’album Space Cowboy, trainato da singoli come Magari no e Tutte le notti, l’artista ha ora pubblicato il nuovo brano Piove in discoteca.

Parallelamente, Tommaso Paradiso, classe 1983, ha distribuito anche il videoclip ufficiale della canzone ottenendo immediatamente ottimi riscontri.

TOMMASO PARADISO: “UN’ALTRA INTENSA STORIA D’AMORE BALNEARE”

Alcuni giorni fa il cantante ha parlato del significato del videoclip in un post sul profilo Instagram che conta più di 830.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, shooting fotografici e momenti di relax: “L’estetica ha un valore importante”.

Tommaso Paradiso ha proseguito: “Il video di Piove in discoteca, semplicemente un’altra intensa storia d’amore balneare concepita nelle miracolose acque del Mar Tirreno, fonte di ispirazione di ogni singola parola, musica, gesto”.











