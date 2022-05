Blanco dedica “Afrodite” alla fidanzata Martina e la ex: “Tramanda cose scritte per me”

Durante un suo concerto, Blanco ha chiamato sul palco la fidanzata Martina Valdes per dedicarle il brano “Afrodite”

Un tenero gesto apprezzato dai fan e condiviso su TikTok con un video di quel momento salutato da cuori e messaggi per i due. Qualcuno però ha fatto notare che quella canzone in realtà era stata dedicata dall’artista alla ex Giulia Lisioli. E proprio quest’ultima, dopo aver visto il video, ha voluto commentare l’episodio sui social: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”.

Il post di Giulia ha scatenato i commenti, tra reazioni e messaggi d’incoraggiamento. La ragazza così è interventuto di nuovo per fare chiarezza sulle sue parole. Come riporta Whopsee, ha spiegato: “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene”. E a proposito del video: “Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente”.

Ha poi parlato della fine della relazione con Blanco, ammettendo apertamente che Martin Valdes non è in alcun modo responsabile: “’Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”.