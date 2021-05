Rai3, stasera torna “In barba a tutto”

Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro saranno gli ospiti della nuova puntata del late show di Luca Barbareschi, “In barba a tutto”, alle 23.15 su Rai3, che si occuperà di Cattivi o buoni? Sarà vero che dietro un grande cattivo si nasconde un cuore buono? Chissà se Luca Barbareschi riuscirà a smascherare Vittorio Sgarbi, esagerato, imprevedibile, non inquadrabile. L’interpretazione che più rappresenta Giuliana De Sio è quella nel film Cattiva di Carlo Lizzani, che le è valso un David di Donatello. Ha lavorato con i più grandi registi, ma il suo essere anticonvenzionale, non sempre le ha portato vantaggi. Esiste la cattiveria nel mondo del cinema e come si manifesta? Con il linguista Andrea Moro, invece, uno tra gli scienziati all’avanguardia nello studio del linguaggio, Barbareschi parlerà di ignoranza, con particolare attenzione alle modalità comunicative contemporanee. Un’analisi originale della società in cui viviamo attraverso i modi di dire, gli stereotipi, le frasi fatte.