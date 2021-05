Crotone omaggia Rino Gaetano

La città di Crotone ricorda ed uno dei suoi figli migliori in occasione del 40° anniversario della scomparsa: Rino Gaetano. “Sotto il cielo di Rino”, l’evento che si terrà il prossimo 2 giugno a partire dalle ore 18.00 nella Villa Comunale, recentemente restituita alla fruizione dei cittadini, è stato presentato giorni fa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Giunta ed alla quale hanno partecipato l’assessore allo Spettacolo, Luca Bossi, e la consigliera comunale e componente della commissione Cultura Floriana Mungari che ha proposto l’iniziativa condivisa dalla Giunta comunale.

Tanti gli artisti che omaggeranno Rino Gaetano con le sue canzoni: Marco Angotti, Maria Vittoria Mungari, Maria Teresa Manica, Anna Rizzo, Alessandro Manica, Pino Talarico, Skapizza, Gli Anni Veloci, Come quando fuori piove. Nella storica villa cittadina echeggeranno le note ed i versi di Rino da “Aida” a “Ad esempio a me piace il Sud”. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti – covid anche attraverso ingressi contingentati all’interno della villa Comunale L’evento si svolgerà in sinergia con l’altro ricordo che è dedicato al cantautore crotonese: la presentazione del progetto di consegna alla comunità dell’Ukulele di Rino Gaetano a cura della Fondazione “Una casa per Rino”, la Provincia di Crotone e la Lega Navale “Ci ritroviamo nel nome di un artista che ci rappresenta tutti. Daremo spazio ai brani più famosi ma anche quelli meno conosciuti di Rino Gaetano. Ci sarà inoltre uno spazio social dove si potranno postare le foto e le emozioni della serata. Per l’occasione lanciamo l’hashtag #sottoilcielodirino” ha detto Floriana Mungari. “E’ un omaggio dovuto a chi ha cantato l’identità di tutti noi. Rino Gaetano è stato un precursore. Il suo messaggio è universale ed in ogni suo testo si trova un riferimento al Sud. Testi sempre attuali che abbracciano tante generazioni” ha detto l’assessore Bossi. Ha partecipato alla conferenza la consigliera comunale Dalila Venneri.