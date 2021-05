Ceres e BCUBE per la prima volta in tv con uno spot in live action

Dopo 10 anni di collaborazione, il brand di birra danese Ceres (Gruppo Royal Unibrew) e l’agenzia di Publicis Groupe BCUBE danno una decisa sterzata alla comunicazione televisiva della marca. Da domenica 30 maggio è on air lo spot 30” che prende di mira, con il tono di voce ironico e goliardico tipico del brand, tutti i luoghi comuni delle pubblicità di birre, a partire da un supertestimonial che veste i panni di un improbabile mastrobirraio/vichingo/chef/skater.

Al centro del messaggio, la nuova gamma Ceres, con 4 diverse referenze che affiancano la storica Strong Ale. Il claim finale “Dai, pensa al gusto” vuole essere un invito ad abbandonare tutte le sovrastrutture e a godersi la vita e le Ceres: birre autenticamente intense, decise, piene di carattere. Sorpresa nella sorpresa, si tratta di un film girato con un personaggio in carne ed ossa. Una novità assoluta dopo 25 anni di spot in animazione.

L’agenzia, che ha come managing director Gianluca Tedoldi e come direttori creativi esecutivi Andrea Stanich e Alessandro Orlandi, scrive in una nota: “Negli anni, con questo brand, ci siamo inventati un nuovo modo di fare il social, l’abbiamo portato per strada, al Fuorisalone, all’Expo, al Pride, a Sanremo, a Leicester, nei seggi elettorali. La comunicazione social di Ceres è oggetto di corsi universitari, e ha dato origine a una decina di tesi di laurea. Oggi facciamo una piccola grande rivoluzione anche in tv: Ceres abbandona i cartoni animati per un film in live action. Del cartoon abbiamo voluto conservare l’invenzione visiva, dal social ci siamo portati dietro la freschezza, il tono di voce colloquiale, diretto, vero. Siamo molto soddisfatti, anche perché la trasformazione ha richiesto un anno di workshop, riflessioni, cambiamenti, inversioni e correzioni di rotta: un percorso strategico e poi creativo fatto davvero gomito a gomito con il cliente”. La campagna si completa con un 15” televisivo, non una riduzione ma un film pensato su misura per il formato, e con altre brevi pillole video dedicate alle singole referenze e girate apposta per il digital.

Il partner scelto da BCube e Ceres per la produzione è Indiana Production, con la regia di Miguel Usandivaras e la produzione esecutiva di Karim Bartoletti. La musica originale è stata composta da Fabio Gargiulo, la post audio è stata affidata a Bravagente e la post video a Videozone.