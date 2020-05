Uomini e Donne anticipazioni, momenti difficili e verità nascoste: le news

Anticipazioni Uomini e Donne, ancora Enzo Capo e Pamela Barretta in studio

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne saranno tanti i chiarimenti a cui assisteremo, e a rivelarlo è proprio il filmato di anticipazioni pubblicato alla fine della puntata. Si inizierà con Enzo Capo che sarà invitato al centro dello studio ma senza Pamela Barretta presente: Maria De Filippi



Gli spiegherà infatti che la sua ex è fuori ma che entrerà solo se le parole che ascolterà la soddisfaranno. Non sappiamo come andrà a finire ma siamo quasi convinti che alla fine la Barretta entrerà: il suo carattere lo conosciamo e non è una persona che lascia questioni in sospeso, a prescindere dal tipo di contenuti. Non sarà solo il loro momento.

Al centro dello studio finiranno infatti anche Giovanni Longobardi e Veronica Ursida che sembrano essersi arenati dopo l’ultima durissima discussione che ha coinvolto lei, Armando Incarnato, Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ho visto il suo telefono – queste le parole di Giovanni a Maria -, mi sono fatto dei pensieri… Sono stato tre quattro giorni che non volevo nemmeno più venire. Poi mi sembrava corretto dopo un percorso del genere che ci fosse un incontro. Abbiamo parlato tanto, siamo stati pure bene, perché comunque non è che non mi fa nulla…”. Il video si interrompe proprio qui e non fa presagire niente di buono, anche perché poi si intrometterà Roberta Di Padua e verrà tirata fuori ancora una volta la questione “Luca”.

Infine capitolo Giovanna Abate. Pare che tra lei e Sammy Hassan sia tornato il sereno e che delle risate abbiano infastidito parecchio Davide Basolo che infatti entrerà in studio nervoso e deluso: “Non ho tantissimo da ridere – queste alcune delle parole dell’Alchimista -, a rivedere queste cose mi viene un po’ di nervoso”. Non sappiamo cosa sia successo ma sembra niente di buono se persino Gianni Sperti si scaglierà contro la tronista: “La maleducata è stata Giovanna”. Alla fine si dirà che lei è innamorata di Hassan – cosa che diciamo tutti da un po’ – ma la Abate negherà. Le prossime puntate di Uomini e Donne promettono benissimo: non perdetevele!





Mik, Gossipetv.com