Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez si taglia i capelli dal parrucchiere extra lusso dei vip, la fashion blogger mostra orgogliosa il look del bimbo

Leone va da Coppola per una spuntatina alla chioma biondissima. Il piccolo, tutto preso a giocare nella postazione kids, lascia fare l’hair stylist

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, già una star dei social, si taglia i capelli dal parrucchiere extra lusso dei vip a Milano. Mamma e papà portano il loro adorato Leone da Coppola per un taglio dopo la lunga quarantena. Il bambino, dal carattere socievole e per nulla scontroso, non si oppone, anzi. E’ la seconda volta che il loro bambino ha bisogno di una spuntatina ai capelli, soprattutto ai lati del viso: la sua chioma biondissima e con i boccoli è davvero incantevole.



Molti genitori intervengono personalmente, tagliano i capelli dei bambini a casa. La fashion blogger e il rapper, invece, si affidano alle esperte mani, anzi, forbici, di un vero professionista del taglio per il figlio Leone.

Leo lascia fare: impegnato a giocare nell’area kids del salone di bellezza, si fa tagliare i capelli senza capricci. Il rapper gli sta accanto e lo distrae per evitare problemi, la fashion blogger 33enne riprende il figlio e condivide con i fan tutto sul social, nelle sue IG Stories.

Poi Chiara Ferragni mostra orgogliosa e sognante Leone con il suo nuovo look. E’ davvero un incanto, anche quando si mette in foto insieme ai genitori per uno scatto da ‘happy family’.





Annamaria Capozzi, Gossip.it