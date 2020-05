Albano Carrisi si è messo a dieta strettissima: ‘Mangio la pasta solo una volta alla settimana. Per il resto insalata e…’

Il 77enne ha approfittato di questo periodo di stop forzato per rimettersi in salute

Ha deciso di eliminare quasi tutti i carboidrati dalla sua alimentazione

Albano Carrisi fa sul serio. Ha iniziato da qualche mese una dieta che gli sta facendo perdere molti chili. Ha approfittato del periodo di stop forzato dal lavoro per cambiare completamente alimentazione, arrivando addirittura ad eliminare quasi del tutto i carboidrati dalla tavola. In un’intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’ il 77enne ha spiegato: “Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta”. “Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”, ha poi aggiunto.

I primi risultati del nuovo regime alimentare già si vedono. L’artista pugliese però sta affrontando difficoltà economiche in questo periodo. Solo qualche giorno fa ha spiegato di avere poche entrate e molte spese e che per lui tra qualche mese sarà impossibile far quadrare i conti. Inoltre il suo albergo e il suo ristorante non riapriranno neanche dopo l’allentamento delle misure sul distanziamento sociale.

Per Al Bano infatti i clienti comunque non si presenteranno. Al giornalista che gli chiedeva se stava scaldando i motori per far ripartire l’attività di ristoro, ha risposto: “Le hai lette tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”.

