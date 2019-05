Stasera torna, su Rai4, “Wonderland”

Orfano milionario, scapolo più ambito di Gotham City, ma anche paladino della giustizia e vigilante mascherato, l’icona immortale Batman è al centro della nuova puntata di Wonderland in onda su Rai4 venerdì 31 maggio alle 23:30. Il magazine dedicato al fantastico e al crime celebra il Cavaliere Oscuro in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita, ripercorrendo la storia editoriale del fumetto e la sua fortuna negli altri media, dalla tv ai vari reboot cinematografici. Per attraversare le epoche e le incarnazioni del Crociato di Gotham, Wonderland si affida alle parole di diversi testimoni dell’ascesa di Batman, dal suo creatore Bob Kane ai disegnatori Gabriele Dell’Otto, Neal Adams e Greg Capullo, passando per gli attori che gli hanno dato volto al cinema Michael Keaton e Christian Bale.

La novità “cult” di questa puntata è Oltre lo schermo, prima edizione di un nuovo festival dedicato alla fantascienza in ogni sua forma. L’evento che si tiene a Milano dal 5 al 12 giugno, oltre a una nutrita selezione di lungometraggi e corti rigorosamente a tema, prevede incontri su letteratura, fumetto, serie Tv, videogiochi ma anche urbanistica e cibo. Sul versante “pop”, Wonderland vi racconta Godzilla II: King of Monsters, seconda avventura da solista del celebre lucertolone radioattivo come parte integrante del MonsterVerse inaugurato nel 2014 proprio dal Godzilla di Garteh Edwards; ma questa volta al Titano anfibio si uniscono altri famosi kaiju della tradizione Toho: la farfalla Mothra, il predatore volante Rodan e il drago tricefalo Ghidorah. Le due categorie “pop” e “cult” caratterizzano anche la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana.

Questa settimana torna, con il racconto dell’anno 1968, vigilia della missione Apollo 11, Destinazione Luna, la rubrica che celebra i 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna attraverso i video di repertorio delle Teche Rai.

Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi.