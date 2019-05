“Prova del cuoco”, ultima puntata stagionale. Elisa Isoardi saluta il pubblico: “Grazie a voi di avermi dato fiducia”

Elisa Isoardi durante l’ultima puntata de La Prova del Cuoco si commuove. La conduttrice ringrazia il pubblico. La Isoardi, nonostante avesse già dichiarato che rimarrà al timone della trasmissione, ha voluto salutare il pubblico dando appuntamento al prossimo settembre. Si trattava infatti dell’ultima puntata della stagione in onda su Rai 1.

Ringraziando gli autori, tutti coloro che lavorano dietro le quinte, i suoi cuochi e la sua spalla Ivan Bacchi, ha anche detto due parole prendendo in riferimento la collega Antonella Clerici. “Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi!”, ha chiosato la conduttrice, proseguendo: “Ci vediamo a settembre, passeremo l’estate a lavorare per voi con tante novità”. L’appuntamento, dunque, è a settembre.

Liberoquotidiano.it