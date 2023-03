Un passo dal cielo 7, tutte le novità sul cast

Lato cast, ci sono novità. Tra le tante new entry della settima stagione, spicca il nome di Leonardo Pazzagli, attore che interpreta la parte di Gregorio Masiero. Quest’ultimo è uno scultore che ama stare da solo, soprattutto poiché sta passando un periodo molto difficile a causa della recente scomparsa di sua moglie. La sua situazione è così critica da fargli rischiare di perdere l’affido della figlia. Questo personaggio intesserà un rapporto molto stretto con la protagonista Manuela. Un altro volto nuovo è quello di Giorgio Marchesi, che si cala nella parte di Luciano Paron. E poi c’è Rocío Muñoz Morales, che qui impersona Eva.

Comunque la stessa Manuela-Giusy Buscemi può essere considerata una new entry, perlomeno una new entry come protagonista: l’attrice – ex modella italiana, vincitrice di 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2012 – è apparsa nel 2015 nella terza stagione di Un passo dal cielo, quando il protagonista era Terence Hill alias Pietro Thiene, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, in Alto Adige.

Dalla quarta stagione il nuovo comandante è Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, che però dalla sesta stagione si trasferisce a San Vito di Cadore, in Veneto. Ai due comandanti si affianca il commissario di polizia napoletano Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, con il quale collaborano prima Pietro e poi Francesco.

È da questa settima stagione che la nuova protagonista è Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi, quindi in questo senso ci permettiamo di parlarne come una “new entry”.

Per quanto riguarda il cast “storico”, quello che c’è fin dall’alba dello show, Enrico Iannello è ancora presente, e questa volta non soltanto in veste di attore ma anche come regista.

Iannello interpreta come sempre Vincenzo Nappi, il commissario, che dovrà confrontarsi con Manuela. La quale, se i cognomi ancora non vi hanno detto niente, è proprio sua sorella. “Il loro rapporto di lavoro e familiare evolverà nel corso delle puntate”, ha spiegato Enrico Iannello. “Il rapporto di fratellanza tra Vincenzo e Manuela è il cuore e il motore della serie, siamo come poliziotto buono e poliziotto cattivo. Si parlerà tanto di ambiente perché vedremo la natura minacciata, il compito dei protagonisti è di preservare il mistero e la bellezza di ciò che li circonda. Manuela ha un segreto che la lega al personaggio di Gregorio Masiero e sua moglie, ma è cresciuta e ha uno sguardo empatico verso ciò che la circonda, indagini comprese”, conclude il regista e attore Iannello.